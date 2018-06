Russia 2018, miracolo Islanda, bene Francia e Croazia

Giornata ricca ieri al Mondiale di Russia 2018 con quattro sfide giocate.

La Francia non delude le aspettative e supera 2-1 l’Australia, anche grazie a un autogol a una manciata di minuti dalla fine. I francesi erano passati in vantaggio con il primo rigore assegnato dal VAR nella storia dei mondiali. Il pareggio australiano e’ arrivato 5 minuti dopo, di nuovo grazie a un tiro dal dischetto. Infine, il 2-1 decisivo all’84’.

Delude invece l’Argentina, fermata dall’Islanda sull’1-1. Le reti portano la firma di Aguero al 19′ e Finnbogason al 22′, ma sicuramente l’episodio più rilevante resta l’errore dal dischetto di Messi al 64′. Il campionissimo del Barcellona si fa parare il tiro da Halldorsson (il migliore in campo). Fuori dalla contesa Higuain (in in scena solo per sei minuti, alla fine) e Dybala.

La Danimarca batte il Perù 0-1: decisiva la rete di Poulsen al 59′. I sudamericani hanno sbagliato un rigore al 47′ con Cueva. Ultima partita della giornata, Croazia-Nigeria, che è finita 2-0 grazie all’autorete di Etebo (32′) e al rigore di Modric (72′)