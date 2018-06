Russia 2018, conclusi ieri i gironi A e B

Si sono completati i gironi A e B dei Mondiali di Russia di ieri.

Girone A: Uruguay e Russia avanti

Sono bastati 180 minuti per decretare le due squadre qualificate nel Gruppo A, Uruguay e Russia hanno chiuso i giochi già dopo due partite, vincendo i rispettivi scontri contro Egitto e Arabia. L’ultimo turno ha assegnato solo il primo posto, andato alla selezione di Tabarez grazie alla vittoria sui padroni di casa per 3-0. Negli ottavi, l’Uruguay affronterà il Portogallo, mentre la Russia se la vedrà con la Spagna.

Girone B: Spagna e Portogallo a fatica

Un terzo turno ricco di spettacolo e suspance per il Gruppo B, che ha regalato emozioni fino ai minuti di recupero. I due pareggi maturati tra Iran-Portogallo e Spagna-Marocco hanno promosso le due formazioni iberiche, con gli uomini di Hierro al primo posto grazie ad un gol segnato in più rispetto a CR7 e compagni. Come già anticipato, la Spagna affronterà i padroni di casa della Russia, mentre il Portogallo scenderà in campo contro l’Uruguay di Suarez e Cavani.