Rugby, trionfo Cus Genova contro Valsugana

Preceduti da una vittoria a valanga della squadra Cadetta che ha travolto i cadetti del Biella per 107 a 0, portandosi a casa la promozione in C1, i ragazzi del CUS Genova Rugby hanno saputo dimostrare la loro qualità vincendo 25-17 contro i tostissimi padovani del Valsugana.

Mancato per un soffio il punto di bonus, non lo hanno però concesso neanche ai veneti, che si troveranno a dover scalare quattro punti alti come una montagna. Una montagna che i ragazzi di Askew e Galli cercheranno di presidiare con l’intento di dimostrare che sono loro i migliori, in casa e fuori.

La Domenica del “gruppo” CUS Genova porta a casa anche la fantastica vittoria dell’Amatori Genova che impone un pesante 45-20 ai padroni di casa dell’Ivrea e si conquista sul campo la serie B. Omaggio ai ragazzi ed anche a Paul Marshallsay.

Il CUS Genova Under 14 vince 21-10 a Recco, in questa Domenica incredibile, mentre i più piccoli della Under 10, 8 e 6 Sabato hanno passato un magnifico pomeriggio di mini-tornei, vincendo, convincendo e divertendosi moltissimo.

In questa giornata di gioia ed allegria vorrei ricordare la nostra giovane amica di Parma, Rebecca, che è stata promossa in una serie molto superiore alle nostre. I nostri bambini le hanno dedicato un cerchio, sabato, che ricordava molto un cuore, noi oggi dedichiamo a lei ed ai suoi genitori tutta la nostra gioia.