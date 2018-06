Rubano da Pimkie in via Venti Settembre: arrestati 2 ecuadoriani e una genovese

I Carabinieri di Quartiere della stazione di Carignano nel pomeriggio di ieri hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini ecuadoriani di 31 e 41 anni e una 26enne genovese.

I tre, sottoposti a controllo in via XX Settembre, all’interno di esercizio commerciale “Pimkie”, venivano trovati in possesso di numerosi capi di vestiario di note marche appena rubate, nonché numerosi altri asportati presso l’”OVS” di via Brigata Liguria e altri ancora in fase accertamento.

La merce del valore di circa 3.000 euro era stata nascosta all’interno di borse schermate adatte a evitare i sistemi antitaccheggio.

Nel contesto della perquisizione, i militari hanno trovato anche 4 grammi di marijuana, che sono stati sequestrati.