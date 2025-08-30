Ruba una Mercedes a San Fruttuoso, si ribalta e fugge a piedi: è caccia all’uomo

Furto nella notte in via Berghini

Notte movimentata a San Fruttuoso, dove un ladro ha rubato una Mercedes-Benz parcheggiata in via Berghini. L’episodio è avvenuto poco dopo l’1:30 di sabato 30 agosto. Dopo aver forzato il sistema di sicurezza dell’auto, l’uomo – descritto come di bassa statura, corporatura esile, zainetto in spalla e cappellino calato sulla testa – si è messo alla guida sfrecciando a tutta velocità lungo le strade del quartiere.

L’incidente e i danni alle auto parcheggiate

La corsa del ladro si è conclusa in maniera spettacolare quando, affrontando una curva stretta, ha perso il controllo della Mercedes, che si è ribaltata su un fianco. L’auto ha travolto almeno due vetture in sosta, provocando gravi danni alle fiancate. Fortunatamente, data l’ora tarda, non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, la OV Squadra Emergenze, che non ha però dovuto effettuare trasporti.

La fuga del ladro a piedi

Nonostante il violento impatto, l’uomo sarebbe riuscito a uscire illeso dall’abitacolo e a fuggire a piedi approfittando dell’oscurità. Un testimone ha riferito: “Ho sentito il botto e l’ho visto correre via con lo zainetto e il cappellino”. Le telecamere di videosorveglianza della zona stanno ora fornendo immagini utili alle forze dell’ordine per identificarlo.

Le indagini in corso e la strada chiusa

Sul posto sono arrivati carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco. Le forze dell’ordine hanno predisposto posti di blocco per rintracciare il ladro, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a rimettere l’auto sulle ruote e consentire la rimozione. Via Berghini è rimasta chiusa fino alle 3:40 per permettere le operazioni di sicurezza. Le indagini proseguono per individuare il responsabile e chiarire le dinamiche del furto.

