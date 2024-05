Ruba telefonino a una giovane, fidanzato lo insegue col coltello: denunciati entrambi

Ruba il telefono cellulare ad una giovane genovese e il fidanzato insegue il ladro con un coltello. Entrambi sono stati denunciati.

I responsabili della Questura di Genova non hanno fornito le generalità, né la nazionalità delle persone denunciate: il ladro per furto con strappo, il difensore della giovane genovese per possesso di armi bianche.

L’episodio è successo intorno alle 3 della scorsa notte in vico di Santa Fede, nel Centro storico di Genova.

Gli agenti di una Volante dell’U.P.G.S.P. sono intervenuti in soccorso della giovane vittima del furto con strappo. Tuttavia, il fidanzato aveva già inseguito l’autore dello scippo, rintracciandolo all’interno di un portone dove aveva cercato di nascondersi.

A quel punto gli agenti, intervenuti rapidamente, hanno preso in consegna il ladro 28enne per poi scoprire, grazie alla sinergia con la Sala Operativa che ha immediatamente visionato le telecamere di sorveglianza della zona, che il fidanzato lo aveva inseguito con in mano un coltello.

Per questo motivo, una volta perquisito, il fidanzato è stato denunciato per possesso abusivo di armi atte ad offendere.