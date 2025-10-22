Ruba su auto in via Rubattino: 22enne egiziano arrestato

La scorsa notte gli agenti della Polizia di Stato di Genova hanno arrestato un egiziano di 22 anni per tentato furto aggravato.

Intorno alle 2 gli agenti di una Volante dell’UPGSP, durante il regolare controllo del territorio, transitando in via Rubattino hanno visto il 22enne straniero mentre stava tentando di forzare la portiera di un’auto parcheggiata facendo così scattare l’allarme.

I poliziotti lo hanno immediatamente bloccato trovandolo in possesso di un cacciavite di grosse dimensioni.

Il giovane nordafricano, già noto alle Forze dell’ordine, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria e mai rimpatriato, è stato condotto in Questura in attesa del giudizio per direttissima.