Ruba su auto in sosta a Genova: denunciato un 44enne

L’intervento della Polizia in via Rivoli

Un uomo di 44 anni, senza dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a Genova per furto su auto in sosta. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio in via Rivoli, intorno alle 15.10, quando un passante ha notato il sospetto aprire le portiere di due vetture parcheggiate e prelevare alcuni oggetti dall’interno.

Il cittadino ha deciso di seguirlo e nel frattempo ha allertato la Polizia. Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato Centro che ha intercettato l’uomo mentre continuava a camminare tentando di forzare altre auto.

Fermato e portato in Questura

Il 44enne è stato fermato dagli agenti e condotto in Questura per gli accertamenti. A suo carico risultano numerosi precedenti, oltre alla misura dell’obbligo di firma disposta poche settimane fa, a seguito di un precedente arresto sempre per furto a bordo auto.

Oggetti recuperati e sequestrati

Durante il controllo la Polizia ha rinvenuto diversi oggetti asportati dalle vetture, tra cui cavi di ricarica, un paio di occhiali da sole e una cintura. Tutto il materiale è stato sequestrato in attesa di essere restituito ai legittimi proprietari.

Presunzione di innocenza

L’uomo resta indagato e, come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube