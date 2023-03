Ruba in una palestra alla Spezia, 19enne denunciato

Si tratta di un 19enne italiano che si è dichiarato pentito del gesto

Lo scorso giovedì pomeriggio, all’interno di una palestra del centro di La Spezia, venivano forzati i lucchetti di alcuni armadietti degli spogliatoi ed asportato il relativo contenuto.

L’amara sorpresa al termine dell’allenamento quando, due frequentatori del centro ginnico, si accorgevano di essere stati derubati dei rispettivi portafogli e di altri effetti personali.

Presentata denuncia di furto negli uffici della Questura della Spezia, gli uomini della Squadra Mobile avviavano le indagini, acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza della palestra nell’orario interessato ai due furti.

Dopo un attento screening degli accessi in palestra, gli agenti concentravano le proprie attenzioni su un frequentatore, entrato con uno zaino all’interno del quale aveva riposto il proprio giubbotto ed uscito, con il giubbotto in mano, e lo zaino stranamente ricolmo.

Effettuati alcuni accertamenti sul conto del predetto individuo, un diciannovenne incensurato italiano, lo stesso veniva rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile nella propria abitazione.

Davanti alle contestazioni si dichiarava pentito per il gesto compiuto attivandosi per far rinvenire, all’interno di un fondo in suo uso, tutta la refurtiva nascosta: portafogli, documenti, zainetti ed altri effetti personali, restituiti agli interessati.

Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia per furto aggravato.