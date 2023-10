Nel pomeriggio di ieri all’Esselunga di via di Francia, a Genova S. Benigno, un 50enne italiano con pregiudizi di polizia è stato identificato e denunciato per furto aggravato.

Il ladro è stato sorpreso in possesso di generi alimentari e accessori per telefoni cellulari per un importo pari a 150 euro, che aveva rubato dagli scaffali del supermercato.

La merce è stata recuperata e restituita al titolare responsabile della rivendita, che ha ringraziato i carabinieri.