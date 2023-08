Ruba all’Upim e scappa: cittadino lo insegue e lo fa arrestare

La Polizia di Genova ha arrestato ieri, in tarda mattinata, un 47enne per furto aggravato.

L’uomo è entrato all’interno della Upim di via XX settembre e dopo aver afferrato alcuni capi d’abbigliamento, per un valore di circa 170 euro, è fuggito dall’esercizio senza pagare facendo scattare il sistema di antitaccheggio.

Tutta la scena è stata notata da un cittadino, presente nel negozio per acquisti, che ha immediatamente chiamato il 112 per poi, in stretto contatto con l’operatore di Polizia al telefono, inseguirlo senza mai perderlo di vista lungo via Cadorna svoltando poi per via Brigata Bisagno dove il fuggitivo saliva sull’autobus di linea n. 13 direzione Piazza Caricamento.

La fattiva collaborazione del cittadino ha consentito agli agenti di una volante di intercettare il 47enne, ancora in possesso della refurtiva, sull’autobus che si era fermato in corso Saffi, seconda fermata di linea.

Fissata per questa mattina la direttissima. Rimane, naturalmente, salva la presunzione di innocenza.