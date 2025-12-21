Ruba al supermercato e ha un ordine di cattura: arrestato 38enne in centro a Genova

L’intervento della Polizia in via Fiasella: l’uomo, un marocchino, aveva consumato merce senza pagare e minacciato il personale

È avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 19:10, l’episodio che ha portato all’arresto di un uomo all’interno di un supermercato del centro di Genova, in via Fiasella. Un equipaggio dell’UPGSP della Polizia di Stato è intervenuto dopo la segnalazione relativa a un soggetto che aveva consumato cibo e bevande all’interno dell’esercizio commerciale senza procedere al pagamento.

La tentata rapina impropria nel supermercato

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un 38enne di nazionalità marocchina senza fissa dimora, avrebbe reagito con minacce nei confronti di un commesso nel momento in cui gli è stato chiesto di saldare quanto consumato. Il comportamento ha fatto scattare l’allarme e la richiesta di intervento delle forze dell’ordine. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno proceduto all’identificazione e agli accertamenti di rito, denunciando il soggetto per tentata rapina impropria.

L’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova

Dagli approfondimenti svolti dalla Polizia è emerso che sul 38enne pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova nei giorni precedenti, a seguito dell’aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. L’uomo risulta pluripregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, tra cui rapina, lesioni personali e furto.

Il trasferimento nel carcere di Marassi

Alla luce dell’ordine di cattura in corso di validità, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Genova Marassi. Il procedimento penale prosegue nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, che resta valida fino a eventuale sentenza definitiva.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube