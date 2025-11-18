Rosso: Salis mugugna che Genova è senza soldi, ma dà 156mila euro per avvocato Lgbtq+

“Da mesi assistiamo alle lamentazioni del sindaco di Genova Silvia Salis per cui la città è senza soldi: Amt sull’orlo del collasso finanziario, ma il bilancio è secretato e rinuncia a 400 milioni per il trasporto pubblico. Il Palasport non è in grado di sostenere i costi di restare aperti per una giornata di sport, ma il Comune spende 1 milione per il 31 dicembre. Mancano i soldi per la sicurezza della città, ma Silvia Salis cerca un consulente per le politiche Lgtbqia+.

E allora delle due l’una o i soldi mancano oppure ci sono, ma senz’altro il sindaco decide per utilizzarli a scopi del tutto ideologici”.

Lo ha dichiarato oggi il deputato genovese e coordinatore ligure di FdI Matteo Rosso, intervenendo sul caso della ricerca di una figura di consulente a Tursi per “promuovere e favorire l’affermazione di una cultura del rispetto e della valorizzazione delle differenze di genere, rafforzando la tutela dei diritti delle persone Lgbtqia+ e la parità di trattamento in un’ottica di vera inclusione”.

“A quanto mi è dato di leggere – ha spiegato Rosso – il Comune di Genova stanzia 156mila euro più accessori e oneri Iva raggiungendo, ma forse superando, i 200mila euro per una consulenza.

Non entro nel merito del tema perché sarei tacciato immediatamente di essere omofobo, ma mi permetto rispettosamente di far notare che l’Italia non è un Paese dove vige la Sharia dove l’omosessualità è punita con la morte.

E, sebbene ci siano differenti sensibilità sul tema, la difesa dei diritti civili è garantita a tutti.

Detto ciò, mi chiedo se non ci sia una figura da valorizzare tra i capaci dipendenti del Comune, formata o da formare, che possa svolgere questo ruolo?

E questi denari non potevano essere impiegati per assumere nuovi agenti della Polizia Locale, vista la denuncia del sindaco all’Anci?

La risposta la lascio ai genovesi che sanno benissimo quelle che sono le loro esigenze”.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube