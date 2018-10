Rossi: centro sociale Zapata verrà sgomberato, inibire futuri ingressi a edificio Sert

«So perfettamente che l’edificio del Sert non è di proprietà della Civica amministrazione, però voglio portare comunque sui tavoli della sala rossa a Tursi le perplessità dei tanti residenti di Sampierdarena e di San Teodoro in merito all’utilizzo della struttura una volta riqualificata e attualmente abbandonata».

Lo ha dichiarato oggi il consigliere comunale Davide Rossi (Lega).

«La giunta Bucci sta lavorando con solerzia alla riqualificazione del territorio – continua Rossi – in particolare della zona del magazzino del sale e siccome presto il centro sociale Zapata verrà sgomberato, la preoccupazione della cittadinanza è che l’edificio del Sert possa subire una nuova occupazione, non voluta dal quartiere, prima dei lavori di riqualificazione della struttura.

Sarebbe opportuno capire, tramite l’Asl, la Regione Liguria e l’assessore comunale Pietro Piciocchi, se esista la possibilità di inibire permanentemente la struttura e gli ingressi affinché non ci sia la possibilità che l’edificio venga occupato.

Per questo auspico, come cittadino ancora prima che come consigliere comunale, che si possa procedere alla chiusura dell’edificio, in modo da fare da deterrente a un’eventuale nuova occupazione».