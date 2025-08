Romantic Candle Night a Ponzano con Perla

Dopo il successo di pubblico e critica delle prime due tappe a Bonassola e Chiavari, quest’ultima con la presenza di ben 500 spettatori nel suggestivo anfiteatro di Villa Rocca, la manifestazione “Romantic Candle Night 2025” (protagonisti, la splendida cantante Perla accompagnata dal maestro Domenico Greco al pianoforte e dal noto maestro locale Claudio Galazzo, al violino) approda venerdì 1 a Ponzano Magra ad aprire il mese di Agosto.

L’organizzazione, oltre che come sempre alla Amministrazione locale, è nuovamente affidata alle associazioni musicali Limelight ed MT5.13; inizio alle ore 21.15 in Piazza della Madonnetta, ingresso libero e gratuito, queste le date poi rimanenti…venerdì 8/8 a Portofino in Piazzetta, martedì 19/8 a Levanto in Piazza Cavour, venerdì 22/8 a Camogli in Rivo Giorgio e martedì 26/8 a Monterosso al Mare sul Molo dei Pescatori.

Informazioni al numero di cellulare 344/6481580 e/o per e-mail alla casealla di posta elettronica: pgbus@libero.it.

