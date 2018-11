Roma-Samp 4-1, poker giallorosso all’Olimpico

Olimpico fatale per una Samp costretta al ko da una Roma famelica di un successo per rilanciarsi in classifica.

Al’19 sblocca il risultato Juan Jesus: Angolo per la Roma, Cristante sul primo palo salta più in alto di tutti con il difensori che ribatte in porta sul secondo palo.

Al ‘59 arriva il gol dell’ex: azione di contropiede della Roma, sovrapposizione di Kolarov che mette al centro per la sua punta: facile per l’ex della gara insaccare da pochi passi.

Il tris lo serve l’ex genoano El Shaarawy da posizione defilata: pallonetto a giro a mettere la palla sotto il sette dove Audero non può arrivare.

Per la Samp continua il momento no con il morale ora sotto i tacchi.

fc

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA (4-2-3-1): 1 Olsen; 24 Florenzi, 44 Manolas, 5 Jesus, 11 Kolarov; 42 Nzonzi, 4 Cristante; 92 El Shaarawy, 7 Lo. Pellegrini, 34 Kluivert; 14 Schick (68′ Dzeko).

A disp: 83 Mirante, 63 Fuzato, 18 Santon, 15 Marcano, 20 Fazio, 2 Karsdorp, 22 Zaniolo, 19 Coric, 17 Under.

All.: Eusebio Di Francesco.

SAMPDORIA (4-3-1-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 3 Andersen, 15 Colley, 29 Murru; 10 Praet (46′ Jankto), 4 Viera, 16 Linetty; 11 Ramirez; 17 Caprari, 92 Defrel.

A disp.: 72 Belec, 33 Rafael, 26 Tonelli, 7 Sala, 22 Tavares, 6 Ekdal, 25 Ferrari, 14 Jankto, 5 Saponara, 27 Quagliarella, 99 Kownacki.

All.: Marco Giampaolo

Indisponibili: Regini, Barreto.

Squalificati: –

Diffidati: Linetty, Praet.

Arbitro: Irrati di Firenze.

Assistenti: Manganelli-Vuoto

IV uomo: Abbattista

VAR: Rocchi

AVAR: Passeri

Ammoniti: Linetty (S), Florenzi (R).

Marcatori: Juan Jesus (R), Schick (R). Defrel, El Shaarawy.