Rogo A12 e disastro autostrade, Tosi: per emergenze serve piano del traffico

“L’incendio in galleria occorso domenica in A12, tra Recco e Nervi, mette ancora una volta il dito nella piaga della malagestione delle autostrade italiane e liguri in particolare. Per quanto uno si possa sforzare di tacere per amor di Patria, o anche solo per schivare l’ennesimo epiteto da parte di una giunta regionale divenuta ingiuriosa per partito preso, diventa impossibile quando si tocca con mano l’inefficienza del sistema nel suo complesso”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

“Incidenti come quelli di ieri – ha aggiunto Tosi – possono accadere, ma di fronte ai disagi che si creano per la circolazione, serve una visione a 360° per anticipare le criticità. Perché non si è ancora pensato a un piano del traffico per sopperire a emergenze come questa, che temo non si risolverà in breve tempo?

Ieri mattina, ad esempio, il tragitto Rapallo-Genova in scooter ha richiesto un’ora e 10 minuti e in auto circa due ore.

Percorrendo l’Aurelia verso Genova, erano attivi tutti (e ripeto tutti, quindi anche quelli notoriamente all’origine delle code chilometriche, vale a dire tra Sori e Capolungo) i semafori.

Quando si verificano problemi come quello accaduto domenica in A12, i semafori sull’Aurelia andrebbero disattivati e in loro vece dislocati i vigili per gestire il traffico.

Invitiamo dunque la giunta regionale ligure a farsi capofila con Anci, Protezione civile, Città Metropolitana di Genova e le Province liguri: si attivi per valutare un ‘piano del traffico’ per tutta la Liguria.

Ricordo che nella nostra regionae l’unica vera alternativa all’autostrada è l’Aurelia. Oltre a scongiurare le code, vanno garantiti i servizi pubblici, soprattutto i trasporti verso i Pronto soccorso dei principali ospedali sul territorio”.