Roberto Malvasio riparte da Castelletto di Branduzzo

Sarà al via della 7^ edizione del Motors Rally Show Pavia

La 7^ edizione del Motors Rally Show Pavia, in programma sabato e domenica presso il Castelletto Circuit di Castelletto di Branduzzo (PV), segnerà l’avvio della nuova stagione agonistica di Roberto Malvasio. Il pilota di Ronco Scrivia parteciperà alla gara, che si svolgerà con il format del Rally Circuit, in coppia con la giovane Anna Gamenara ed al volante di una Peugeot 208 aspirata che gli sarà messa a disposizione dalla F.T. Car Sport. La prova pavese non è nuova a Roberto Malvasio, che l’ha già disputata nel 2019 al volante della 124 Abarth.

“Inizio la stagione – osserva il pilota genovese – con la partecipazione ad una gara che ha una formula di mio gradimento, in quanto meno impegnativa, ed organizzata dagli amici dell’Ac Pavia. Non ho mai guidato la Peugeot 208 in configurazione R2B ma ne ho sempre sentito dire bene: pertanto non ho molto da chiedere all’impegno se non quello di ritrovare il ritmo gara, divertirmi e cercare di interpretare presto ed al meglio una vettura molto performante come la 208 aspirata“.

“La mia nuova stagione – ha aggiunto Roberto Malvasio – si articolerà su una nuova esperienza di gare in pista e sulla partecipazione alle cronoscalate a me maggiormente gradite. Non è da escludere che, già il prossimo 19 marzo, prenda parte all’evento in programma all’Autodromo dell’Umbria, in quel di Magione“.