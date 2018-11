Roberto Malvasio al via dello Special Rally Circuit a Monza

Ultima “chiamata” stagionale per Roberto Malvasio che sabato e domenica prossimi sarà in lizza nella terza edizione dello Special Rally Circuit by Vedovati Corse, gara come sempre ospitata all’Autodromo Monza Eni Circuit. Il pilota di Ronco Scrivia affronterà l’impegno in coppia con la genovese Martina Balducchi ed al volante di una Mini John Cooper Works di Gruppo Racing Start Plus che gli sarà messa a disposizione dalla Elite Motor Sport, una squadra con cui il portacolori della Winners Rally Team ha già corso nel 2016.

“Archiviata con soddisfazione la partecipazione alla salita della Castellana – osserva Roberto Malvasio – chiudo la stagione allo stesso modo in cui l’ho iniziata ossia con un rally in circuito. Cercherò, come sempre, di fare bene e di far sì che questa partecipazione abbia un epilogo divertente sia per me che per la mia “naviga”. L’obbiettivo principale, più che un soddisfacente risultato finale, è però quello di fare ancora km al volante della Mini, che intendo utilizzare anche il prossimo anno, per il quale sto valutando la partecipazione ad un’unica serie di cronoscalate”.

Il programma dello Special Rally Circuit by Vedovati Corse prevede sabato 17 novembre, dopo le Verifiche Sportive e Tecniche, lo Shakedown, seguito dalle ricognizioni; domenica, spazio alle prove speciali: quattro in totale, con due percorsi da ripetere per due volte.