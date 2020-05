Rixi: Pd-M5S escludono tratta Genova-Milano dalle priorità del nuovo contratto Rfi-Mit

“La maggioranza giallorossa, con l’esclusione dalle osservazioni presentate dal relatore del M5S in commissione Trasporti in Senato, ha scelto di non inserire la Genova-Milano tra gli interventi prioritari contenuti nello schema di aggiornamento del contratto di programma Rfi-Mit”.

Lo ha denunciato oggi il deputato genovese e responsbaile Infrastrutture e Trasporti della Lega Edoardo Rixi.

“Una decisione assurda – ha spiegato Rixi – evidentemente fondata solo su motivazione di pregiudizio ideologico e ostruzionismo politico.

Avevamo proposto l’inserimento del potenziamento della Genova-Milano tra gli interventi prioritari perché senza l’eliminazione degli attuali colli di bottiglia non si avrebbe la piena efficienza al Terzo Valico e al rifacimento del nodo di Genova, i cui lavori dovranno procedere in parallelo.

Anche l’ad di Rfi Gentile, in audizione in commissione Trasporti alla Camera, aveva confermato il progetto di quadruplicamento della Tortona-Milano e della velocizzazione della Genova-Milano.

Non si capisce quindi su quali motivi, se non prettamente di chiusura politica, la maggioranza abbia escluso a priori la Milano-Genova, col rischio di inficiare i lavori in atto e in programma per i prossimi anni per rendere più veloci i collegamenti ferroviari per i pendolari e per le merci da e per il porto di Genova”.