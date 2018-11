Rixi, appello al Senato: senza vostro via libera per Bucci impossibile ricostruire

“La ricostruzione non partirà domani, è partita ieri. Senza il via libera anche del Senato è impossibile per qualsiasi Commissario straordinario, che non è ancora nella funzionalità dei suoi poteri, fare qualsiasi tipo di intervento per la demolizione e la ricostruzione a Genova”.

Lo ha dichiarato stamane il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi intervenendo in aula, al Senato, durante la discussione generale sul decreto sulle urgenze, il cosiddetto Decreto Genova che è già stato approvato alla Camera dei deputati.

Il viceministro genovese ha quindi ha fatto appello al “senso di responsabilità dei senatori in vista di un’operazione di concretezza e rapidità”.

“Mi auguro – ha aggiuto Rixi – che il decreto possa uscire con il più grande consenso perché lo scopo di questo decreto è quello di dare uno degli strumenti necessari al Commissario per far ripartire rapidamente un pezzo importante dell’economia del Paese”.