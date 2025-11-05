Rivarolo, no controllo e 22enne spacciatore egiziano ferisce agente: arrestato

Ieri pomeriggio in via Rossini a Genova Rivarolo gli agenti della Polizia di Stato di Genova hanno arrestato un 22enne egiziano per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate e lo ha denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso ingiustificato di oggetti o armi atti ad offendere.

I poliziotti del Commissariato Cornigliano, mentre transitavano in via Rossini, hanno notato il giovane nordafricano che, alla vista della Polizia, si è improvvisamente dato alla fuga, cercando di disfarsi di un pacchetto contenente la droga.

Gli agenti hanno immediatamente recuperato la sostanza stupefacente e lo hanno fermato per il controllo e l’identificazione.

Inizialmente il giovane ha opposto resistenza, spintonando e colpendo un agente al polso, causandogli una frattura alla mano sinistra.

Nel pacchetto sono stati trovati 15 grammi di cannabis oltre a un coltello a serramanico che il giovane nascondeva nei pantaloncini e 550 euro in contanti.

Estesa al domicilio, la perquisizione ha permesso di trovare un bilancino di precisione e un coltello da cucina, entrambi chiusi in un comodino munito di lucchetto.

Tutto il materiale è stato sequestrato e il 22enne egiziano, con precedenti di Polizia e mai rimpatriato, è stato arrestato.

L’agente ferito è stato visitato e dimesso con una prognosi di 30 giorni.