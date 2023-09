Rivarolo, migranti minorenni nei container. Toti: dare migliore sistemazione possibile

Il Pd attacca il sindaco Marco Bucci per i migranti minorenni collocati nei container a Rivarolo, dove dormivano gli operai, ma per il governatore ligure Giovanni Toti “occorre dare la migliore sistemazione possibile con gli strumenti che abbiamo a disposizione.

Regione Liguria ha sempre collaborato.

Vorremmo fare il meglio per tutti, cercheremo di fare il possibile per dare la migliore assistenza a questi ragazzi, sapendo che è un tema importante, serio, gravoso e non di facile soluzione”.

Toti ha inoltre spiegato che le polemiche per l’accoglienza dei migranti a Genova nelle tende e nei container “sono inutili”.

“Genova – ha aggiunto Toti – si sta facendo carico di un numero infinito di minori non accompagnati, molto superiori in proporzione agli abitanti ad altre zone dell’Italia. Evidentemente sconta il fatto di essere una regione di passaggio, di ricongiungimenti familiari.

Abbiamo già dato al ministro Piantedosi la disponibilità a collaborare a tutto quello che serve nel Paese per dare un’ordinata risposta a una crisi che non è risolvibile in pochi giorni e neppure esclusivamente a livello nazionale.

La Liguria è una regione di passaggio che ha già sofferto tanto dal punto di vista dell’immigrazione e soprattutto sul sul confine occidentale verso la Francia.

Io credo che si dovrebbe smettere di fare polemica e smettere di proporre all’opinione pubblica soluzioni miracolistiche che non esistono. Il flusso migratorio durerà, va affrontato con una serie di misure articolate per poterlo gestire.

Chi discetta, come sempre, senza dare soluzioni alternative lascia il tempo che trova, specula a basso costo su situazioni di grave crisi. Non credo che faccia bene né a se stesso né all’Italia e alla Liguria in generale”.