Rivarolo, aggredisce la compagna e aizza il pitbull contro i carabinieri: arrestato 50enne

Urla nella notte fanno scattare l’allarme in un appartamento del quartiere genovese. L’uomo, ubriaco, ha colpito i militari con calci e pugni

Momenti di forte tensione a Rivarolo, a Genova, dove nella notte i vicini di casa hanno allertato il 112 dopo aver udito le urla di una donna provenire da un appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fatto immediatamente ingresso nell’abitazione per verificare la situazione e mettere in sicurezza le persone coinvolte.

La donna messa in salvo dai carabinieri

All’interno dell’appartamento i militari hanno trovato una donna che era stata aggredita dal compagno. I carabinieri sono riusciti a portarla all’esterno dell’abitazione, sottraendola alla violenza e avviando le prime procedure di tutela. Subito dopo hanno proceduto all’identificazione dell’uomo, un cittadino ecuadoriano di 50 anni.

La violenta reazione e l’aggressione ai militari

Durante le operazioni, l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, ha improvvisamente reagito con violenza contro i carabinieri. Il 50enne si è scagliato contro i militari colpendoli con calci e pugni e, nello stesso momento, ha aizzato contro di loro il proprio cane, un pitbull, che si è lanciato a sua volta verso gli operatori.

Arresto e intervento per l’animale

Nonostante la situazione di pericolo, i carabinieri sono riusciti a bloccare l’uomo e a riportare la calma. Il 50enne è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che ha successivamente convalidato l’arresto. Il pitbull è stato affidato alla Croce Gialla Soccorso Animali, intervenuta per occuparsi dell’animale e garantirne la custodia in sicurezza.

