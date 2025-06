Rissa su un bus in piazza della Nunziata a Genova

Tre feriti in codice giallo, coinvolti anche minorenni. Scontro violento a bordo di un autobus in centro città

Serata movimentata a Genova: intorno alle 21:30, una rissa è scoppiata a bordo di un autobus in piazza della Nunziata, in direzione centro. Coinvolti almeno sette giovani, in larga parte minorenni, che si sarebbero affrontati fisicamente per cause ancora da chiarire.

Feriti trasportati in ospedale in codice giallo

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese – Distaccamento Carignano, insieme ad altre due pubbliche assistenze e alla Polizia di Stato. Tre persone sono rimaste ferite e trasportate in codice giallo ai pronto soccorso del Policlinico San Martino e dell’Ospedale Villa Scassi.

Tra loro anche un 17enne, soccorso per un trauma al polso e un trauma oculare. Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi, ma si è reso necessario l’intervento medico immediato.

Polizia sul posto e accertamenti in Questura

Per sedare la rissa e avviare gli accertamenti sono intervenute almeno sei volanti della Polizia di Stato. I giovani coinvolti, oltre ai feriti, sono stati condotti in Questura per chiarire le dinamiche dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità individuali.