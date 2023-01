Rimini-Entella 1-4, Superbi: Grande vittoria della squadra

A fare le veci di mister Volpe, colpito da una leggera influenza, è il direttore sportivo Matteo Superbi a commentare a fine gara la vittoria sul Rimini.

“È stata una grande vittoria, abbiamo fatto un’ottima partita contro un ottimo avversario. Alla vigilia temevo molto questa gara perché ho visto il Rimini mettere sotto tante squadre, è una formazione frizzante. In settimana ho provato a tenere i ragazzi sulla corda, mi aspettavo una gara davvero impegnativa. Al di là dei primi 10 minuti, in cui non abbiamo approcciato benissimo, poi abbiamo fatto vedere delle ottime combinazioni tra Gaston, Merkaj, Zamparo. Siamo andati in vantaggio con merito, non abbiamo rischiato molto nel secondo tempo e i ragazzi che sono entrati hanno dimostrato che sono dei titolari. Tutti hanno dato un contributo importante nel portare a casa questa bella vittoria”.

“Mercato? Abbiamo preso Siatounis, che è un giovane di belle speranze che avevamo già provato a prendere. Si allenava con noi da dicembre e in questo modo abbiamo guadagnato un mese sul mercato permettendogli di inserirsi bene nel gruppo. In uscita c’è stata la cessione di Di Cosmo. Abbiamo sempre pensato che questo gruppo avesse un valore importante, se ci sarà la possibilità faremo qualcosina. Anche oggi abbiamo dimostrato di avere a disposizione una rosa di valore con 23 titolari. Se ci sarà qualche opportunità per metterci al riparo da infortuni e diffide le coglieremo. Non dobbiamo stravolgere gli equilibri o fare operazioni con poco senso. Siamo in ballo su entrambe le competizioni, ci teniamo a fare bene anche in Coppa Italia”.