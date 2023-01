Rimini-Entella 1-4, Merkaj spinge i liguri al successo in Romagna

Vince e convince l’Entalla in terra romagnola, Merkaj la sblocca, Rada raddoppia. Il Rimini rientra in partita con Rossetti ma ancora Merkaj e il gol di Morosini allo scadere chiudono il discorso.

Subito un Santini attivo sul fronte offensivo al minuto 2, riparte il Rimini su un errore in impostazione dei biancocelesti, la rasoiata del numero 29 termina a lato.

Risposta di Zamparo al 4’, tiro lontano dallo specchio di Galeotti.

Sfiora il vantaggio l’Entella all’8’, sponda di Zamparo che addomestica il pallone al centro dell’area, servizio per Merkaj, sinistro che si stampa sul palo a portiere battuto. Sfortunato il 33.

L’attaccante biancoceleste si riprende la scena al 18’. Palla in area, prima conclusione respinta, la sfera resta lì, frustata di destro per il vantaggio Entella. 0-1.

Minuto 26, Delcarro crossa, Rossetti conclude con la testa, De Lucia disinnesca il pericolo.

Esplode la partita nel secondo tempo, dopo un buon avvio dei padroni di casa doccia fredda al 50’ per i biancorossi. Dagli sviluppi di un calcio di punizione la palla orbita in area nei pressi di Rada, sinistro chirurgico del numero 21 e raddoppio biancoceleste. Minuto 49.

Trovato il doppio vantaggio si complica un po’ la vita la squadra chiavarese, De Lucia non perfetto in presa alta, Rossetti se la trova lì e riporta in partita i romagnoli al 54’.

Non si scompone la quadra di Volpe e praticamente nell’azione successiva ripristina le due reti di distanza. Corbari imbuca per Merkaj che lanciato a rete va a calciare a tu per tu con Galeotti, sfera che bacia il palo e si deposita nel sacco. 1-3.

Rimini pericoloso al 63’ direttamente da calcio piazzato, il palo salva De Lucia e compagni.

Al 77’ Paolucci si inserisce e scarica un destro potente ben respinto dalla retroguardia dei padroni di casa.

Bravo De Lucia all’86’ e all’87’ su prima su Gabbianelli e poi su Maccagni.

Al 91’ slalom di Morosini, tiro deviato che per poco non inganna Galeotti. Molto reattivo il numero 1 romagnolo a smanacciare il pericolo.

La gioia arriva poco dopo, tiro piazzato di Morosini e poker per l’Entella. 1-4, minuto 93.

Tre punti fondamentali su un campo ostico, i biancocelesti danno continuità alla vittoria casalinga con l’Alessandria.