Rientrato allarme bomba a Genova: trolley abbandonato in via XX Settembre

Doppio allarme bomba oggi a Genova: rientrato anche quello in via Macaggi

Cosa è successo nel centro di Genova

Un trolley lasciato incustodito in via XX Settembre, vicino all’ingresso dell’Hotel Bristol Palace, intorno alle 15 di oggi ha fatto scattare un allarme bomba. Un passante, notando la valigia abbandonata e insospettito, ha contattato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le prime verifiche e poi il trolley è stato fatto brillare dagli artificieri.

L’ultima segnalazione poco dopo le 16, in via Macaggi: qui è stato trovato uno zaino sospetto, nei pressi della fermata bus, appoggiato alla base della vetrina di un negozio. La strada è stata chiusa e lo zaino è stato collocato al centro delle corsie, dove è stato fatto brillare: al suo interno, solo vestiti.

L’intervento delle Forze dell’ordine

I carabinieri hanno isolato le due zone del Centro di Genova e hanno atteso l’arrivo degli artificieri per le operazioni di controllo e messa in sicurezza dell’oggetto sospetto. Secondo le procedure standard, è stata effettuata una bonifica e il trolley in via XX Settembre e lo zaino in via Macaggi è stato sottoposto agli accertamenti tecnici previsti.

Dove si trova l’Hotel Bristol e perché la segnalazione ha destato preoccupazione

L’Hotel Bristol Palace si affaccia proprio su via XX Settembre, arteria centrale di Genova e area a elevato transito pedonale e turistico: per questo motivo qualsiasi oggetto sospetto viene trattato con massima cautela. La vicinanza di strutture alberghiere e punti affollati rende necessarie rapidi protocolli di isolamento e intervento.

Contesto e precedenti in città. L’allarme bomba alla Sinagoga del 7 settembre

Nel corso degli ultimi giorni la nostra città aveva già registrato segnalazioni per oggetti sospetti in luoghi pubblici, circostanza che ha aumentato l’attenzione delle Forze dell’ordine e dei cittadini.

In particolare, l’ultimo allarme bomba si è registrato martedì 7 ottobre nei pressi della Sinagoga tra via Assarotti e via Bertora.

Tali episodi, spesso rivelatisi falsi allarmi, richiamano comunque l’importanza della prudenza e della segnalazione tempestiva da parte dei cittadini.

