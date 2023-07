“Ridere d’agosto ma anche prima”, 5 agosto alle ore 21.30 a Villa Imperiale con il concerto-spettacolo “Una scuola senza allievi”

Un viaggio musicale tra le canzoni della scuola d’autore genovese reinterpretate da due esponenti della storica e nuova generazione

Sabato 5 agosto 2023 è in programma l’ultimo appuntamento del festival “Ridere d’agosto ma anche prima”, la rassegna estiva del Teatro Garage che quest’anno è arrivata alla trentatreesima edizione e ha animato il Porto Antico e Villa Imperiale con diciannove spettacoli all’insegna della comicità, musica, improvvisazione e teatro per famiglie. La manifestazione ha visto la collaborazione all’interno della programmazione teatrale dell’associazione culturale La Chascona, si è avvalsa del patrocinio di Regione Liguria e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova-Municipio Bassa Val Bisagno.

L’appuntamento di chiusura della storica rassegna è in programma sabato 5 agosto alle ore 21.30 a Villa Imperiale con il concerto-spettacolo “Una scuola senza allievi” con protagonisti Andrea Facco e Max Manfredi. Un viaggio musicale tra le canzoni della scuola d’autore genovese reinterpretate da due esponenti della storica e nuova generazione, con brani che hanno segnato un’epoca intramezzati dalle composizioni originali dei due cantautori in un dialogo fatto non solo di voci e testi ma anche di suoni, come quello del bouzouki, strumento prediletto da Facco, a volte protagonista o di supporto alla chitarra di Manfredi. «”Una scuola senza allievi” è un omaggio non solo a questa magnifica forma d’arte fatta di ritmi, accordi e parole, ma anche alla qualità più alta che abbiamo, ovvero quella di provare emozioni» – affermano i due cantautori genovesi.

Nato a Genova nel 1956 e sulla scena da oltre vent’anni, Max Manfredi nelle sue canzoni racconta di viaggi, climi, città e metropoli, storie d’amore e di disincanto, prende a schiaffi e carezze, evoca scene meridiane o crepuscolari in cui per riconoscersi basta un minimo di abbandono, e lo fa accompagnato da musicisti provenienti da esperienze disparate, eccezionali per tecnica e passione. Una musica onnivora, meteoropatica. Una presenza magnetica sul palco. Un poeta della scena che, per lucidità ironica e potere visionario non ha eguali oggi in Italia.

Andrea Facco è un cantautore, compositore e musicista polistrumentista genovese classe 1988l. Dal 2013 si esibisce sui palchi italiani e internazionali, soprattutto tra Genova e Dublino, ed è apparso come ospite d’onore in numerosi festival, programmi radiofonici e televisivi. A otto anni ha iniziato a coltivare la passione per la musica prendendo le prime lezioni di chitarra con Giorgio Falco, Katzumi Nagaoka, Armando Corsi e Gianni Martini, grazie ai quali comincia a comporre le prime canzoni. Parallelamente alla chitarra intraprende lo studio, da autodidatta, di strumenti etnici e antichi, tra i quali l’Oud, il liuto rinascimentale, il tenor banjo e il bouzouki, che tuttora predilige.

Le prevendite per lo spettacolo sono acquistabili all’ufficio del Teatro Garage mercoledì e giovedì ore 15-18 venerdì ore 11-14 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova, telefono 010 511447, mail: info@teatrogarage.it); all’ufficio IAT Garibaldi da lunedì a domenica h. 9-18:20 (via Garibaldi, 12r – 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); all’ufficio IAT Porto Antico Ponte Spinola (accanto biglietteria Acquario) da lunedì a domenica h. 9-18:20 – 16124 (telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); online su https://www.teatrogarage.it/spettacoli_tg/una-scuola-senza-allievi/ o www.happyticket.it. La sera dello spettacolo la biglietteria apre a Villa Imperiale a partire dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.