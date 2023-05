Un giovane rider di Just Eat sarebbe stato investito questo pomeriggio intorno alle 17 a Sampierdarena.

Il giovane rider avrebbe riportato diverse ferite e sarebbe stato investito da un’auto mentre era sulla propria bicicletta.

La dinamica è ancora da capire, ma il sindacato di base Si Cobas è in agitazione e sta preparando una manifestazione.

“Proprio in queste ore – spiega Si Cobas su Facebook – siamo impegnati nell’organizzazione di una giornata di sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici del food delivery, quanto accaduto rende ancora più urgente estendere la giornata a più città e a tutte le piattaforme di consegna!

Non si può rischiare la vita per consegnare un panino per pochi spiccioli, a Genova l’anno scorso sono stati due i rider uccisi mentre consegnavano, siamo arrabbiati e non vogliamo piangere altri colleghi! Seguiranno aggiornamenti e iniziative!”