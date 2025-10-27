Ricerche senza sosta per l’uomo scomparso in Val Bormida

Proseguono le operazioni tra Naso di Gatto e Ferrania per rintracciare un 90enne disperso. Impiegati droni, unità cinofile e squadre specializzate

Non si sono mai fermate, nemmeno durante la notte, le ricerche dell’uomo di 90 anni disperso nella bassa Val Bormida, tra le località di Naso di Gatto e Ferrania, nel savonese. Fin dalle prime ore di ieri, un articolato dispositivo di soccorso è impegnato sul territorio per individuare l’anziano, di cui si sono perse le tracce.

Un importante schieramento di forze sul campo

Attualmente sono 14 i Vigili del Fuoco operativi nella zona, con squadre provenienti dai distaccamenti di Cairo Montenotte e Sassello. Al loro fianco lavorano unità cinofile e personale specializzato nelle ricerche con droni, in grado di coprire un’ampia porzione di territorio e fornire immagini aeree in tempo reale.

L’area di ricerca si estende per circa 1,7 chilometri quadrati e include anche la zona della galleria ferroviaria, ispezionata congiuntamente dal personale dei Vigili del Fuoco e di Rete Ferroviaria Italiana.

Droni, unità cinofile e tecnologie di supporto

In totale, sono circa 50 le persone coinvolte nelle operazioni. Oltre ai Vigili del Fuoco, partecipano operatori SMTS (Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali) della Croce Rossa Italiana, che hanno messo in campo anche i propri droni. Presenti inoltre i volontari della Protezione Civile, il Soccorso Alpino e alcuni cacciatori della zona, che conoscono bene il territorio e collaborano nelle perlustrazioni.

Coordinamento e verifiche in tempo reale

Sul posto operano anche i Carabinieri, impegnati nelle attività di verifica delle segnalazioni e nel coordinamento con le diverse squadre di soccorso. Le ricerche, condotte su più fronti e con l’ausilio delle più moderne tecnologie di rilevamento aereo e terrestre, proseguiranno fino al ritrovamento dell’uomo, nella speranza di una conclusione positiva di questa complessa operazione di emergenza.

