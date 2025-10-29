Coordinamento tra vigili del fuoco, prefettura e forze di soccorso

Sono proseguite nella giornata di oggi le ricerche della persona scomparsa in località Sella, nel comune di Cairo Montenotte, in provincia di Savona. Le attività sono state dirette dal Centro di Comando Avanzato dei Vigili del Fuoco, in costante collegamento con la Prefettura di Savona e con tutte le strutture operative impegnate sul campo.

32 operatori impegnati nelle operazioni di ricerca

Alle operazioni di ricerca hanno partecipato complessivamente 32 operatori appartenenti a diverse realtà del sistema di soccorso: i Vigili del Fuoco, con il nucleo droni proveniente da Torino e le unità cinofile VF; la Croce Rossa Italiana, con i propri soccorritori specializzati SMTS; il gruppo dei Lupi di Albisola; e il Soccorso Alpino e Speleologico.

Un lavoro congiunto e coordinato che, fin dall’inizio delle attività, ha permesso di perlustrare circa 50 aree e di registrare oltre 200 tracce GPS, a testimonianza dell’impegno costante e della precisione con cui le squadre stanno operando sul territorio.

Ricerche momentaneamente sospese in attesa di nuovi elementi

Le ricerche odierne non hanno purtroppo dato esito positivo. Al momento, le attività risultano sospese in attesa di ulteriori sviluppi o dell’emergere di nuovi elementi utili alle indagini. Le autorità competenti restano in allerta e pronte a riattivare le squadre di soccorso non appena verranno acquisite nuove informazioni sulla persona scomparsa.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube