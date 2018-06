Ricerche anziano scomparso ad Acquafredda, VVF impegnati a 360° | Video

In merito alle operazioni di search and rescue effettuate nei giorni scorsi in località Acquafredda inferiore di Montoggio per la ricerca della persona anziana segnalata come scomparsa, i vigili del fuoco di Genova sono stati notevolmente impegnati.

Durante questi sei giorni sono stati messi in campo gli operatori della topografia applicata al soccorso (TAS) per la gestione del carro di comando avanzato (UCL). Questi hanno coordinato i vari enti impegnati nelle ricerche raccogliendo i dati GPS dei sentieri battuti visionando le mappe per una più puntuale ricerca.

La presenza dell’unità di comando locale ha consentito il coordinamento anche dei diversi nuclei VVF intervenuti quali le unità cinofile, le squadre ordinarie per le ricerche a terra, il personale del nucleo sommozzatori del comando di Genova e di Milano. Questi ultimi hanno utilizzato il ROV, robot subacqueo, nei pressi della diga, mentre i genovesi perlustravano le acquee nei pressi delle sponde.

Infine è intervenuto anche il nucleo degli aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR), comunemente chiamati droni, che hanno consentito di effettuare le ricerche dall’alto.”