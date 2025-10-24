Ricercato da anni in Egitto per omicidio: arrestato a Savona dopo un controllo Alert Alloggiati

Arrestato a Savona un uomo ricercato per omicidio in Egitto

È stato arrestato a Savona un uomo di nazionalità egiziana, ricercato da anni per un omicidio commesso nel suo Paese d’origine. L’arresto è avvenuto in un hotel della riviera savonese grazie alla segnalazione scattata attraverso il sistema informatico “Alert Alloggiati”, che permette di incrociare i dati degli ospiti delle strutture ricettive con quelli delle persone ricercate a livello internazionale.

Una fuga durata anni dopo un delitto per una lite di confine

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti risalgono a diversi anni fa, quando l’uomo, insieme al padre, avrebbe sparato a un vicino di casa durante una disputa per un terreno in un villaggio egiziano. Il contendente, colpito mortalmente mentre passava davanti all’abitazione dei due, morì poco dopo. Entrambi furono condannati a cinque anni di carcere per aggressione con esito mortale, ma riuscirono a fuggire prima dell’esecuzione della pena, rendendosi irreperibili.

L’indagine scattata grazie all’Alert Alloggiati

Le indagini della Squadra Mobile di Savona erano già state attivate nei giorni precedenti in seguito a un Red Notice Interpol, che segnalava la presenza del ricercato in Italia. L’uomo era stato individuato per la prima volta in un albergo della zona, ma al momento del controllo era già ripartito per la Spagna insieme ai suoi compagni di viaggio.

Gli investigatori hanno però continuato a monitorare i suoi spostamenti e hanno scoperto che il sospettato sarebbe rientrato in Italia il 20 ottobre, scegliendo di soggiornare nella stessa struttura ricettiva.

Fermato e trasferito nel carcere di Marassi

Una volta localizzato, l’uomo è stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile e arrestato in esecuzione del mandato internazionale. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria italiana, che avvierà le procedure previste per la richiesta di estradizione da parte delle autorità egiziane.

