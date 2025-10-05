Quale giorno fa è stata ufficialmente riaperta a Genova l’Antica Barberia Giacalone, storica bottega situata in vico dei Caprettari nel cuore del centro storico, dopo due anni di chiusura.

Il locale, gestito dal salone Top Hair di via San Lorenzo, non sarà solo un museo ma anche un vero e proprio spazio attivo dove sarà possibile tagliarsi i capelli già dalle 10 del mattino.

Il negozio fu aperto originariamente da Italo Giacalone nel 1908 e rinnovato in stile liberty nel 1922 dalla Vetreria Bottaro. Nel 1992 il FAI l’ha acquisita e restaurata, preservando arredi d’epoca, specchi, vetri artistici e pavimenti che evocano l’eleganza della Belle Époque.

Barberia Giacalone: un gioiello art déco riemerso

Con una superficie di circa 10 m², la bottega è un capolavoro di luce e decorazioni: i vetri colorati nei toni del verde smeraldo, blu cobalto e giallo oro, le piastrelle bianche e gli specchi ovali che riflettono l’ambiente rendono il locale un’esperienza visiva unica.

L’intento è non solo conservare la memoria storica, ma rivitalizzare la funzione originaria della barberia.

