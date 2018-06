Riapertura Parchi di Nervi, Tursi: rispettato il cronoprogramma già illustrato ai genovesi

“Il Comune di Genova e Aster procederanno alla riapertura graduale dei parchi di Nervi, così come concordato e illustrato ai cittadini nel corso dell’assemblea pubblica svoltasi il primo di giugno a Nervi”.

È quanto ha precisato oggi l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Genova, Paolo Fanghella (Lega), in merito alla disinformazione apparsa su alcuni media relativamente alla riapertura dei Parchi che hanno ospitato Euroflora 2018.

Ecco il “cronoprogramma” già illustrato e confermato oggi da Tursi.

Il 2 giugno è stato riaperto Parco Serra, con piccole aree transennate (una di queste è l’area giochi in cui, a causa della pioggia, non è stata terminata la pavimentazione).

Il 7 giugno riaprirà Parco Grimaldi, lasciando transennato soltanto il prato grande per consentire l’attecchimento dell’erba.

Per quanto riguarda poi il Parco Gropallo, il 15 saranno percorribili i vialetti e il 30 riaprirà l’intero parco, lasciando chiusi i due grandi prati per consentire la crescita dell’erba. Si ricorda che il roseto di Villa Grimaldi è sempre rimasto aperto al pubblico.

Venerdì scorso gli operai di Aster avevano già provveduto a separare, con recinzioni di non facile rimozione, le zone che sarebbero state riaperte il giorno successivo da quelle che, invece, come stabilito dal cronoprogramma, avrebbero dovuto rimanere chiuse.

“Ebbene – ha aggiunto l’assessore Fanghella – quelle recinzioni sono state divelte da persone che non avevano accesso ai Parchi che, lo ricordo, sono classificabili ad oggi come zone di cantiere. In sintonia con Aster, provvederemo a rinforzare ulteriormente tali recinzioni per evitare che i lavori in corso siano pregiudicati e per scongiurare rischi per chi impropriamente accede ai Parchi. Ribadisco che, nonostante ad oggi alcuni degli espositori non abbiano ancora ultimato lo smontaggio dei propri allestimenti, il personale di Aster si sta adoperando come sempre con il massimo impegno per rispettare i tempi che sono stati illustrati ai cittadini”.