Riaperta via 30 Giugno, traffico rientra progressivamente nella norma

E’ stata riaperta questa mattina, intorno alle 8.40 via 30 Giugno a Genova. La strada in Valpolcevera era stata chiusa ieri sera, intorno alle 23, per l’allerta fatta scattare dai sensori posizionati sui monconi di Ponte Morandi.

Questa mattina il traffico è andato in tilt e si è congestionato formando un a lunga coda in via Borzoli, unica alternativa. Poi, progressivamente in seguito alla riapertura della strada il traffico ha ripreso a muoversi.

Per diretta conseguenza anche il casello di Bolzaneto è rimasto bloccato.