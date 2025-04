Relazioni Genova – Tenerife, la missione spagnola a Genova prosegue tra logistica, cultura e tecnologie: focus su cooperazione tra ZLS e ZEC

La prima delle due intense giornate di incontri con la delegazione dell’isola spagnola di Tenerife si è conclusa ieri sera, dopo un intenso pomeriggio di lavori, con un incontro nella splendida cornice di palazzo Tobia Pallavicino, sede di Camera di Commercio, dove si è svolto un confronto molto proficuo e cordiale.

Alla delegazione è stata successivamente proposta una visita guidata del centro storico, regalando loro una immersione tra palazzi storici, strade e monumenti storici della Genova antica.

Questa mattina, il consigliere delegato Davide Falteri ha accompagnato la delegazione di Tenerife presso la sede di Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale, dove è emerso un tema già affrontato nella giornata di ieri e centrale per la strategia mediterranea: il ruolo di Tenerife come possibile piattaforma di transshipment, al crocevia tra Europa, Africa e Sud America, in sinergia con Genova come hub naturale del Mediterraneo.

«La possibilità di attivare un corridoio operativo tra la nostra Zona Logistica Semplificata (ZLS) e la loro Zona Especial Canaria (ZEC) – ha dichiarato Falteri – rappresenta un’opportunità concreta per rendere ancora più competitivo il sistema portuale genovese, e con esso l’Italia e l’Europa nel Mediterraneo. Le nuove rotte commerciali impongono una visione condivisa, fondata su cooperazione istituzionale e sostenibilità».

La visita è proseguita con un tour in battello per ammirare Genova dal mare, organizzato dall’Autorità Portuale, si è conclusa presso la Casa delle Tecnologie Emergenti, situata nell’ex stazione di Genova Prà.

La delegazione di Tenerife ha partecipato a una presentazione del progetto, che vede quale proprio capofila il Comune di Genova e che punta a sperimentare le diverse modalità di applicazione delle tecnologie, abilitate dal 5G, nella filiera culturale e creativa. In rappresentanza del partenariato pubblico privato che realizza il progetto, la delegazione ha incontrato:

• Centro di Competenza Start4.0, rappresentato da Giacomo Benedetti

• CNR, con la partecipazione di Franca Giannini e Silvia Biasotti

• ETT, con Alessandra Azzola

• Le imprese innovative Mediaform (rappresentata da Giuliano Delfino) e Must (Francesca Bonaventura), finanziate nell’ambito delle call promosse dalla Casa delle Tecnologie.

L’obiettivo condiviso è quello di avviare, già dalla prossima settimana, tavoli di lavoro

operativi per dare continuità concreta agli impegni presi, in particolare sul fronte dell’innovazione tecnologica, dell’attrattività di impresa e delle relazioni internazionali.

«Lavoriamo – ha concluso Falteri – affinché momenti come questo si traducano in progettualità a lungo termine, generando valore per Genova e posizionando la città come nodo strategico di una rete internazionale che unisce economia, cultura e sviluppo sostenibile».

