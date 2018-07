Regione Liguria, l’avvocato Vinicio Tofi eletto nuovo presidente del Co.re.com.

Con 21 voti a favore l’Assemblea Legislativa della Liguria oggi ha eletto (al terzo scrutinio segreto) nuovo presidente del Co.re.com. l’avvocato Vinicio Tofi, ex segretario della Lega a Sanremo, nonostante la dura opposizione dei consiglieri del Pd e di rete a Sinistra/Liberamente Liguria. Inoltre, sono stati eletti componenti del Co.re.com. gli avvocati Massimo Ansaldo (in quota Forza Italia) e Leda Rita Corrado (in quota M5S).

Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha precisato che “la nomina è avvenuta nel pieno rispetto della legge regionale n.8 del 2013 che prevede, fra le incompatibilità con l’incarico di componente del Comitato, il ‘detenere incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti o movimenti politici’.

Tale incompatibilità non esiste per nessuno dei componenti. In particolare, il presidente Vinicio Tofi, quando ha presentato la propria candidatura per il nuovo incarico regionale, si era già dimesso da segretario della sezione di Sanremo della Lega Nord Liguria-Salvini mentre, a norma di legge, avrebbe potuto mantenere quel ruolo fino alla nomina di presidente del CoReCom”.

Il presidente Piana ha inoltre sottolineato che il curriculum di Tofi, avvocato civilista esperto in mediazioni e conciliazioni, rappresenta “un ottimo attestato per le future funzioni che dovrà ricoprire nel Co.Re.Com.”.

“Anche in passato altri presidenti del Comitato Regione delle Comunicazioni – ha aggiunto Piana facendo gli auguri ai nuovi tre componenti dell’organo di garanzia e controllo – avevano ricoperto incarichi di natura politica prima di assumere il ruolo apicale nel Comitato. Al presidente del Comitato, che peraltro viene eletto da un organo politico quale il Consiglio regionale si chiede, infatti, di dare garanzie di indipendenza e di terzietà nell’adempimento delle proprie funzioni”.