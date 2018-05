Regione Liguria e Toscana unite per i velisti dispersi, Senarega e Montemagni: continuare ricerche

“Continuare le ricerche dello skipper spezzino Aldo Revello e dell’amico velista romeno Antonio Voinea”.

Azione congiunta in Regione Liguria e Regione Toscana per dare concreta solidarietà alle famiglie dei dispersi nell’Oceano Atlantico e lanciare un nuovo appello alle Autorità italiane, portoghesi e internazionali.

I capigruppo leghisti Elisa Montemagni e Franco Senarega oggi hanno annunciato che martedì prossimo, in apertura dei lavori dell’Assemblea Legislativa della Liguria, i rappresentanti del Carroccio porteranno all’attenzione del Consiglio un ordine del giorno e i colleghi leghisti toscani chiederanno l’approvazione dello stesso testo della mozione in cui si “chiede l’impegno di entrambe le Giunte regionali ad attivarsi, in ogni sede opportuna, affinché le Autorità portoghesi e italiane continuino le ricerche con la speranza di ritrovare in vita i velisti dispersi e facendo al contempo luce su quanto accaduto” durante il naufragio del “Bright”.

I consiglieri regionali liguri e toscani nel documento congiunto hanno ricordato che il 2 maggio scorso Revello e Voinea hanno trasmesso la richiesta di soccorso in posizione 37°35’ N 17°57’ W attivando il segnale dell’Epirb.

Inoltre, hanno menzionato il caso di Ambrogio Fogar e del giornalista Mauro Mancini, ritrovati da una nave greca al largo delle isole Falkland-Malvinas dopo 74 giorni alla deriva su una zattera di salvataggio: “L’imbarcazione di Fogar colò a picco in soli sei minuti, mentre quella dell’esperto skipper spezzino sembra che ci abbia messo molto più tempo. Non abbandoniamoli”.