Re:City 2025 a Genova — i progetti di rigenerazione urbana che stanno trasformando la Liguria

Il 5 dicembre a Terrazza Colombo si presenta “Re:City – I progetti di rigenerazione urbana a Genova e in Liguria”: un confronto su waterfront, riqualificazioni, infrastrutture e nuove visioni per il territorio

Il prossimo venerdì 5 dicembre 2025, presso Terrazza Colombo a Genova, si terrà Re:City – I progetti di rigenerazione urbana a Genova e in Liguria, un incontro gratuito — promosso da Ameri Communications in collaborazione con il Comune di Genova e la Regione Liguria — dedicato alla riqualificazione del territorio. L’evento vuole essere un momento di dialogo operativo tra istituzioni, imprese, progettisti e cittadini, per raccontare lo stato dei progetti in corso, quelli avviati e le prospettive future per città e regioni liguri.

Genova che cambia: i progetti attivi e le trasformazioni concrete

Durante la prima sessione, intitolata “Genova che cambia: progetti in corso e rigenerazione urbana concreta”, verranno presentate alcune delle iniziative più rilevanti già in atto direttamente a Genova. Tra queste spicca il Waterfront di Levante, un progetto di rigenerazione urbana che ridisegna il litorale e l’area della Fiera del Mare. Il masterplan — firmato da Renzo Piano Building Workshop insieme allo studio OBR — prevede la realizzazione di un nuovo quartiere residenziale e servizi, con aree verdi, canali che riportano l’acqua vicino alla città, edifici ad alta efficienza energetica, e un ampio spazio pubblico pedonale e ciclabile.

Nel dettaglio del Waterfront di Levante, uno degli interventi riguarda il “Quartiere Isola”, che sorgerà su un’area artificiale formata dalla nuova configurazione dei canali: un complesso residenziale pensato per coniugare estetica, comfort e sostenibilità, e destinato a diventare uno dei primi complessi in Liguria a puntare alla certificazione LEED Gold.

Accanto al Waterfront, altri progetti attesi includono la riqualificazione dell’“Area di Begato”, il collegamento tra la stazione sotterranea di Genova Principe e le Stazioni Marittime, e la nascita di un nuovo modello di ospitalità con l’Hotel Capitolo Riviera a Nervi, pensato come struttura di “lusso ecosostenibile”.

Tali interventi intendono non solo riqualificare aree urbane degradate o poco utilizzate, ma anche migliorare la qualità della vita, favorire mobilità sostenibile, offrire nuovi spazi pubblici, abitativi e commerciali, e rafforzare l’identità urbana di Genova.

Liguria in trasformazione: rigenerazione urbana oltre Genova

La seconda parte dell’evento — “Liguria in trasformazione: rigenerare oltre il capoluogo” — sposta l’attenzione su progetti di rilancio urbano in varie zone della regione, mostrando come la rigenerazione non riguardi soltanto il capoluogo, ma coinvolga anche centri costieri, aree dismesse e infrastrutture pubbliche.

Tra i progetti in evidenza vi è il Marina di Ventimiglia, un ambizioso intervento di rigenerazione che punta a trasformare il waterfront di Ventimiglia in un hub misto residenziale, turistico e commerciale, con unità abitative di pregio, appartamenti serviti, strutture ricettive, aree dedicate al commercio e servizi di qualità. Il piano complessivo prevede una superficie edificabile notevole e mira a rivitalizzare il tessuto urbano, riqualificando un’area strategica per la Riviera di Ponente.

Altri interventi discussi includono la trasformazione dell’Ex Area Piaggio di Finale Ligure, la realizzazione del nuovo Polo logistico del Quiliano progettato da Vernazza Autogru tra Vado Ligure e Quiliano, e la valorizzazione dell’impegno dell’Università degli Studi di Genova nella promozione della partecipazione cittadina e della co-progettazione urbana, come chiave per un riassetto territoriale inclusivo e sostenibile.

Attraverso questi esempi, l’evento evidenzia come la rigenerazione urbana rappresenti una leva strategica per la rinascita dell’intera Liguria, andando oltre la mera costruzione o ristrutturazione, per costruire nuovi modelli di sviluppo, comunità e qualità urbana.

Un approccio integrato: comunità, istituzioni e sostenibilità

“Re:City” non è solo un momento informativo: vuole essere un’occasione concreta per promuovere una visione condivisa di rigenerazione urbana, fondata su collaborazione tra comunità locali, amministrazioni pubbliche, imprese e progettisti. Questo approccio integrato mira a mobilitare competenze, risorse e visione strategica per realizzare interventi che abbiano un impatto reale sulla qualità della vita.

Come sottolineato da figure istituzionali coinvolte, la rigenerazione urbana non può essere una somma disordinata di interventi: serve una pianificazione coerente, capace di tenere insieme sostenibilità ambientale, equità sociale e riqualificazione dello spazio pubblico — puntando su verde, suolo permeabile, accessibilità, mobilità sostenibile e “giocabilità” degli spazi cittadini. Questa prospettiva vuole restituire alla città una nuova identità, più vivibile e attenta alle sfide contemporanee.

In questo contesto, eventi come Re:City diventano fondamentali per offrire trasparenza, informazione e coinvolgimento, stimolando un dibattito pubblico consapevole e favorendo lo scambio tra soggetti diversi — un passaggio chiave per promuovere rigenerazione reale e non solo estetica.

