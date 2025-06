Recco: Un nuovo polo socio-sanitario d’eccellenza grazie al PNRR

La mappa delle Case di Comunità ASL3 si arricchisce di un tassello fondamentale, con l’attivazione della nuova struttura a Recco. Questo polo, strategico per il Golfo Paradiso, rappresenta un punto di riferimento essenziale per un bacino di utenza stimato in oltre 30.000 persone, residenti nei Comuni di Recco, Camogli, Uscio, Avegno, Bogliasco, Pieve Ligure e Sori.

Un investimento strategico: fondi PNRR per la sanità territoriale

La realizzazione della Casa di Comunità di Recco è il frutto di un importante intervento di ristrutturazione su un edificio degli anni ’30, reso possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’investimento ammonta a 1.545.516 euro, destinati alla riqualificazione edilizia e alla rifunzionalizzazione della struttura di Via Pisa 55, come previsto dalla Missione 6 del PNRR, dedicata alla salute. Questo finanziamento sottolinea l’impegno verso il potenziamento della medicina territoriale, avvicinando i servizi ai cittadini e promuovendo un’assistenza sanitaria più capillare e accessibile.

La Casa di Comunità “diffusa”: due strutture, un’unica rete di servizi

La peculiarità della Casa di Comunità di Recco risiede nella sua configurazione “diffusa”, composta da due strutture attigue e ben collegate, distanti meno di 100 metri l’una dall’altra.

La nuova sede di Via Pisa 55: Completamente ristrutturata e già operativa dal 9 giugno, questa struttura rappresenta il cuore pulsante della nuova Casa di Comunità. Al suo interno, i cittadini troveranno un’ampia gamma di servizi.

Il preesistente Palazzo della Salute di Via Bianchi 1 (ex Ospedale Sant’Antonio): Questa struttura storica continua a integrare e completare l’offerta sanitaria, ospitando ulteriori ambulatori specialistici, il punto prelievi, servizi amministrativi (CUP, Anagrafe Sanitaria), la radiologia e il 118, oltre all’ambulatorio multimediale delle cronicità.

Servizi e offerta sanitaria: a 360 gradi per il cittadino

La nuova Casa di Comunità di Via Pisa 55 offre, già dal 9 giugno, una vasta gamma di servizi essenziali per la salute e il benessere dei cittadini:

Accoglienza e Punto Unico di Accesso (PUA) : Un’area dedicata all’orientamento e alle informazioni, con presenza di figure infermieristiche e, in ottica di integrazione sociosanitaria, anche dell’assistente sociale del Comune di Recco .

e : Un’area dedicata all’orientamento e alle informazioni, con presenza di figure infermieristiche e, in ottica di integrazione sociosanitaria, anche dell’assistente sociale del . Ambulatori specialistici: Pediatria, vaccinazioni, geriatria, neurologia , e altri specialisti disponibili su prenotazione CUP , con orari diversificati per le diverse specialità.

, e altri specialisti disponibili su prenotazione , con orari diversificati per le diverse specialità. Vaccinazioni : Un servizio fondamentale per la prevenzione e la tutela della salute pubblica.

: Un servizio fondamentale per la prevenzione e la tutela della salute pubblica. Pediatra di Libera Scelta : Un punto di riferimento essenziale per la salute dei più piccoli.

: Un punto di riferimento essenziale per la salute dei più piccoli. Centro Salute Mentale : Supporto e assistenza per le problematiche legate alla salute mentale.

: Supporto e assistenza per le problematiche legate alla salute mentale. Consultorio Familiare : Servizi dedicati alla salute della donna, della coppia e della famiglia.

: Servizi dedicati alla salute della donna, della coppia e della famiglia. Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) : Un presidio specializzato per la diagnosi e la gestione delle patologie neurodegenerative.

: Un presidio specializzato per la diagnosi e la gestione delle patologie neurodegenerative. Continuità Assistenziale (Guardia Medica) : Per le esigenze sanitarie non urgenti al di fuori degli orari ambulatoriali.

: Per le esigenze sanitarie non urgenti al di fuori degli orari ambulatoriali. Personale dedicato: La struttura si avvale di un team multidisciplinare composto da pediatri di libera scelta, medici specialisti, infermieri, OSS, personale amministrativo e assistenti sociali, garantendo un’assistenza completa e integrata.

La sinergia con il Palazzo della Salute di Via Bianchi 1 permette di ampliare ulteriormente l’offerta, includendo ambulatori infermieristici, il Punto Prelievi, servizi amministrativi (CUP, Anagrafe Sanitaria), il ritiro referti online e l’Ambulatorio Multimediale delle Cronicità, dove i pazienti con patologie croniche possono essere seguiti a domicilio.

Un modello di sostenibilità e accessibilità

La nuova Casa di Comunità di Recco non è solo un centro di servizi, ma anche un esempio di sostenibilità. Sul tetto dell’edificio sono stati installati 33 pannelli fotovoltaici, che contribuiscono al fabbisogno energetico della palazzina, rendendola più ecologica e a impatto zero dal punto di vista ambientale.

Inoltre, la struttura è facilmente accessibile, sia per i residenti che per i visitatori, grazie alla vicinanza con i mezzi pubblici (bus extra urbani e stazione FS di Recco) e all’uscita autostradale. La presenza di un ascensore di ultima generazione garantisce l’accessibilità anche per le persone con disabilità.

Un passo avanti per la sanità ligure

L’apertura della Casa di Comunità di Recco, la terza attivata da ASL3 dopo Voltri e Struppa, rappresenta un significativo passo avanti nel rafforzamento della rete di assistenza territoriale in Liguria.

L’obiettivo è garantire ai cittadini un accesso più semplice e diretto alle cure, con un’offerta integrata di servizi sanitari e sociali, in linea con gli standard europei e le direttive del PNRR. Questo modello di sanità di prossimità mira a decongestionare gli ospedali, offrendo risposte rapide ed efficaci alle esigenze di salute della comunità.

