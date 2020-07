Il Comune di Recco, dopo l’esito positivo dei primi due concerti live, informa sulle varie procedure di accesso agli spettacoli nell’ambito della rassegna estiva. Le manifestazioni sono a ingresso gratuito e si svolgeranno seguendo i protocolli regionali e nazionali previsti in questa fase nella massima sicurezza.

La mascherina è obbligatoria. Le prenotazioni si aprono 4 giorni prima di ciascun evento e termineranno ad esaurimento dei posti disponibili e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del giorno dell’evento stesso esclusivamente con le seguenti modalità:

– con messaggio WhatsApp al numero 3348754058

– tramite e-mail a stampa@prolocorecco.it

È possibile prenotare al massimo per due persone su ogni evento per garantire migliore accessibilità a un maggior numero di spettatori, in considerazione delle platee ridotte nel rispetto del distanziamento sociale.

La sera dell’evento occorrerà presentarsi agli accessi contraddistinti dalla lettera alfabetica che verrà assegnata in fase di prenotazione, dalle ore 20.15 alle ore 21.15, l’accesso è infatti garantito solo in tale fascia oraria – dopodiché la prenotazione è nulla. Agli accessi sarà presente personale autorizzato al quale dovrà essere comunicato nome e cognome rilasciato in fase di prenotazione.

Con lo spettacolo di Tullio Solenghi, il primo agosto, si apre la rassegna “Recco, un’estate in Paradiso”, la manifestazione che fino alla fine di agosto vedrà alternarsi sul parco di Lungomare Bettolo grandi nomi dello spettacolo e della musica.

«Le manifestazioni si svolgeranno nella massima sicurezza in ottemperanza alle disposizioni e alle regole di distanziamento in vigore nell’ambito dell’emergenza Covid-19 ̶ spiega il sindaco Carlo Gandolfo ̶ sarà un agosto di appuntamenti per rendere Recco ricca di musica, cultura e novità».

Nella sede degli manifestazioni saranno applicate le norme di sicurezza. È obbligatorio indossare la mascherina che potrà essere tolta una volta seduti nel posto assegnato. Il personale si prenderà cura del pubblico in fase di ingresso, uscita e per ogni eventuale spostamento durante lo spettacolo. ABov