Recco, Sonia Possentini presenta: La Cura di Franco Battiato

Recco, “La Cura” di Franco Battiato, il libro di Sonia Possentini presentato in Sala Polivalente mercoledì 26 aprile ore 17.30.

La presentazione del libro “La Cura” di Sonia Maria Luce Possentini è imminente: mercoledì 26 aprile. Con questo libro l’autrice regala forma, luce e colore al brano capolavoro di Franco Battiato. L’incontro con l’artista emiliana è in programma mercoledì in Sala Polivalente, alle ore 17.30, con l’introduzione di Lucio Bernini e l’accompagnamento musicale di Marta Revello. L’autrice “firmerà” le copie con dediche disegnate, personalizzate. L’iniziativa è promossa e organizzata dal Comune di Recco in collaborazione con libreria Capurro e Pro Loco.

Il brano di Franco Battiato è ricco di passione e sentimento, di suggestioni filosofiche e oniriche, una delle opere più note del maestro che diventa un album dai toni sognanti e raffinati grazie al disegno di Sonia Maria Luce Possentini. Il libro illustrato, edito da Einaudi Ragazzi, è indirizzato a tutti, adulti e bambini, per riscoprire il valore e lo stupore di tutto ciò che merita amore e cura.

Lieto per questo appuntamento, il sindaco Carlo Gandolfo ribadisce il valore dell’iniziativa: «Da una parte afferma la capacità della nostra città di proporre le opportunità, poste da donne e uomini nel rivelare i vari aspetti della cultura, dai libri alla musica, dall’altra ricordiamo un grande artista che, a quasi due anni dalla scomparsa, è capace di influenzare la cultura in maniera costante. Recco è particolarmente legata al maestro Battiato e alla sua arte, grazie anche alla collaborazione del musicista Angelo Privitera, direttore artistico dei nostri eventi musicali».

Biografia della scrittrice e illustratrice Sonia Maria Luce Possentini.

Sonia Maria Luce Possentini è nata a Canossa (RE), laureata in Storia dell’Arte e all’Accademia di Belle Arti di Bologna, è pittrice e illustratrice. Molto apprezzata in Italia e all’estero, ha pubblicato per numerose case editrici. Pluripremiata, tra i numerosi riconoscimenti spicca il premio Andersen, nel 2017 ricevuto a Genova; alla Bologna Children’s Book Fair, il suo libro “Poesie nell’erba” è entrato nella “honour list” dei migliori libri italiani del biennio 2021-2022, nel 2022 ha ricevuto il Premio Malerba terzo classificato con il libro la fioraia di Sarajevo; nel 2023 ha vinto il premio C.A.B.A. miglior libro 2023 Children’s Africana Book Awards. ABov