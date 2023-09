Recco, segnaletica stradale rifatta: strade più sicure favorendo alla festa di N. S. del Suffragio e alla riapertura delle scuole.

Recco, si sono conclusi nel mese di agosto importanti lavori di ammodernamento e manutenzione della segnaletica stradale su ampia parte del territorio comunale. A darne notizia è il sindaco Carlo Gandolfo:

«Gli interventi hanno riguardato gli attraversamenti pedonali delle strade in prossimità di Istituti scolastici in vista della ripresa delle lezioni – commenta il primo cittadino di Recco – attività, oltre che di decoro urbano, ci permettono di assicurare la sicurezza anche nel corso dei festeggiamenti in onore di Nostra Signora del Suffragio».

Per garantire l’incolumità dei pedoni e la fluidità del traffico, soprattutto in vista della Sagra del Fuoco, l’Amministrazione Gandolfo e il coordinamento della Polizia Locale, hanno provveduto a rinfrescare la segnaletica stradale relativa ad attraversamenti pedonali, stop e precedenze alle intersezioni, corsie di canalizzazione, strisce di margine e stalli di sosta nelle aree centrali che verranno maggiormente interessate dalla viabilità veicolare e pedonale.

Il sindaco Gandolfo così spiega: «Garantiamo sicurezza per l’inizio delle lezioni».

Riorganizzata la viabilità nei pressi dell’asilo di via Milano, rendendo la direzione di marcia a senso unico. Il rifacimento della segnaletica orizzontale ha riguardato via Rebora e il piazzale antistante la stazione ferroviaria, via Filippo da Recco, via Biagio Assereto, via Valleverde e via Monsignor Ferrari, via all’Autostrada, via Roma, via Pisa e via dei Fieschi.

In via Marconi, in prossimità delle scuole, sono stati “ribattuti” gli attraversamenti pedonali e gli stalli di sosta. Analoga attività è stata realizzata anche in via Amalfi. In via Milano è stata riorganizzata la viabilità nei pressi dell’asilo rendendo la direzione di marcia a senso unico.

Una modifica che permette di utilizzare in modo regolare degli stalli auto tracciati a spina sul lato sinistro della carreggiata. Prima la sosta era necessariamente effettuata in senso contrario di marcia. Collocati i segnali di senso vietato, precedenza e direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in uscita dai parcheggi tracciati di fronte ai civici 8-10.

Inoltre è stato spostato lo stallo riservato a scuolabus. Il nuovo stallo è stato tracciato nelle immediate vicinanze dell’attraversamento pedonale all’altezza dell’ingresso dell’asilo, sul lato destro della carreggiata, adiacente al marciapiede rialzato sul quale transiteranno i bambini in discesa dal mezzo. ABov