Recco, oltre 580mila euro da Filse per completare l’efficienza energetica dell’edificio scolastico di via Massone.

Il Comune di Recco ha ricevuto un finanziamento a fondo perduto di euro 587.204 da parte da Filse (Finanziaria ligure per lo sviluppo economico). Il finanziamento è utile per realizzare interventi di efficientamento energetico nell‘edificio scolastico di via Massone.

«Rendiamo le scuole sicure, confortevoli e funzionali alle attività didattiche. ̶ Spiega soddisfatto il sindaco Gandolfo. ̶ Saranno sostituiti gli infissi e isolata la copertura esterna con pannelli isolanti in polistirene espanso sintetizzato (EPS) ad alta densità».

Il costo totale del progetto ammonta a euro 838.863. Il sindaco Carlo Gandolfo esprime la sua soddisfazione per il risultato ottenuto e ricorda che il progetto rientra nell’ambito del Programma Regionale Liguria F.E.S.R. 2021-2027. Con questo finanziamento di una quota parte pari al 70% dell’importo complessivo. La restante quota pari al 30%, quantificabile in 251.659 euro, che rimane a carico del Comune.

Nel marzo 2023, la Giunta aveva approvato di sostituzione di tutti gli infissi nelle scuole di via Massone. (Ad esclusione dell’ala sud est, occupata dalla scuola secondaria di primo grado, già oggetto dell’intervento nel 2022), con serramenti in PVC completi di vetrocamera e telaio a taglio termico, e l’isolamento della copertura esterna con pannelli isolanti in polistirene espanso sintetizzato (Eps) ad alta densità.

Il sindaco Gandolfo dichiara.

«È un intervento importante, forse il più rilevante degli ultimi decenni. Le scuole di Recco avevano bisogno da tempo di opere di riqualificazione così significative e virtuose. L’edilizia scolastica è una delle priorità della nostra Amministrazione e con questo investimento intendiamo rendere gli edifici più sicuri, confortevoli e funzionali alle attività didattiche, oltre che più efficienti e sostenibili dal punto di vista energetico».

I nuovi interventi sull’edificio andranno a integrarsi con quelli già realizzati e consentiranno la riduzione dei consumi energetici dell’edificio del 35% e una nuova classificazione energetica del fabbricato pari a D. I lavori dovranno essere aggiudicati entro il 1° novembre e completati entro il 30 settembre 2024. ABov