Recco, ritorna la Mangialonga: sport e gastronomia

Recco, ritorna la Mangialonga sport gustando specialità liguri.

Ritorna la camminata non competitiva di 12 km sulle alture del Golfo Paradiso. Ci sarà sport e gastronomia, degustazione delle prelibatezze locali. La Mangialonga nel Golfo Paradiso è organizzata dalla Pro Loco di Recco, ed è in programma il prossimo martedì 25 aprile. «In grande anticipo sulla chiusura delle iscrizioni, la manifestazione ha raggiunto il numero massimo dei partecipanti per cui il tetto è stato ampliato a 700 iscritti.

I numeri che si registrano quest’anno dimostrano come eventi ben organizzati siano in grado di attrarre moltissime persone, rappresentando un importante veicolo promozionale per la nostra città. Ringrazio la Pro Loco per l’ottima regia di questa bella iniziativa, i volontari della Protezione Civile, dei Vab e del Soccorso Alpino che presteranno assistenza lungo il percorso». Commenta il sindaco Carlo Gandolfo.

Nel corso della camminata si ammireranno spettacolari paesaggi, abbinandoli alla degustazione delle prelibatezze della gastronomia recchese. Negli anni la Mangialonga (la prima edizione risale al 2014 con lo stop nel 2021/21/22 a causa della pandemia) è diventata un evento speciale, con tantissime prenotazioni che vengono da tutta Liguria e dalle regioni limitrofe.

Le tappe della Mangialonga Golfo Paradiso 2023 sono il lungomare di Recco, Località Maggiolo, Cappella dell’Ascensione, Ageno, Sant’Apollinare, Polanesi, arrivo presso il Belvedere di Megli. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Recco in collaborazione con il Comune e le associazioni locali.

Anche se per l’edizione 2023 le iscrizioni sono chiuse questi sono i contatti per capire, in caso di rinunce, se alcuni posti sono tornati liberi: telefono 0185722440, e-mail mangialonga@prolocorecco.it, whatsapp 3487540583. Appuntamento alle ore 9 sul lungo mare di Recco per il raduno e la distribuzione del pacco “Mangialonga” mentre alle 9.40 è previsto l’avvio scaglionato dei partecipanti. Informazioni su www.prolocorecco.it. ABov