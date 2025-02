Recco, riqualificazione parcheggio del campo sportivo San Rocco

Recco, la Giunta Gandolfo approva il progetto di riqualificazione del parcheggio del campo sportivo San Rocco.

La Giunta Gandolfo ha approvato il progetto esecutivo che porterà a una complessiva riqualificazione del campo sportivo comunale San Rocco. Attualmente l’area, in via Ponte di Legno, si presenta come uno sterrato e non dispone di adeguate reti per la regolamentazione e lo smaltimento delle acque meteoriche.

Inoltre l’impianto di illuminazione è insufficiente a garantire la sicurezza degli utilizzatori del campo. Gli interventi previsti comprendono opere di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area, senza alterare il profilo morfologico e paesaggistico del sito per una previsione di spesa di 290mila euro.

Il progetto è inserito nel Programma Triennale 2025-2027 e la sua approvazione costituisce un passaggio fondamentale per accedere ai finanziamenti regionali, che copriranno una quota parte del costo dell’opera.

«Da tempo abbiamo avviato un processo virtuoso di miglioramento diffuso del territorio, attraverso la riqualificazione degli impianti e delle aree sportive, nonché la creazione di nuovi spazi.

L’obiettivo è restituire alla città infrastrutture progettate per incrementare e valorizzare la pratica sportiva, rispettando al contempo la natura e promuovendo un utilizzo armonioso e funzionale degli spazi». Commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli. ABov