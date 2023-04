Recco, programma celebrazioni 78° anniversario della Liberazione

Recco, il programma delle celebrazioni per il 78° anniversario della Liberazione.

In occasione del 78° anniversario della Liberazione, martedì 25 aprile 2023, il Comune presenta il programma ufficiale delle celebrazioni a Recco. Si prevede alle ore 9, nel Parco della Rimembranza, la deposizione delle corone di alloro al Monumento ai Caduti in guerra e al Sacrario delle Vittime civili dei bombardamenti. Vedi Manifesto: Manifesto

Alle ore 9.30 il raduno presso il Monumento ai Caduti del Mare per la deposizione della corona di alloro. A seguire il corteo sfilerà per le vie cittadine con la deposizione di corone di alloro alle targhe commemorative in via G.E. Massone e in Piazza Gastaldi, e nell’atrio del Palazzo Comunale.

Alle ore 10.30 in piazza del Comune saranno letti alcuni brani sulla Resistenza, a cura dell’ANPI sez. “Ruby Bonfiglioli” di Recco, a cui seguirà il concerto della Filarmonica “G. Rossini”. La Santa Messa in suffragio ai Caduti presso la Chiesa Parrocchiale sarà celebrata alle ore 11.30.

Il sindaco Carlo Gandolfo e il presidente del Consiglio comunale Paolo Badalini invitano la cittadinanza a partecipare, sottolineando:

«Con le commemorazioni del 25 aprile ricordiamo la liberazione dell’Italia dall’invasione nazista, la conclusione di conflitto che ha insanguinato la Nazione e il ritorno della democrazia. Questa giornata appartiene a tutti gli italiani e, oggi più che mai, deve essere occasione per parlare di pace, crescita e solidarietà, mentre in Ucraina, a duemila chilometri, imperversa un sanguinoso conflitto con migliaia di vittime». ABov