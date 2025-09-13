Recco: nuovo asfalto in piazza Gastaldi e via Speroni per una viabilità più sicura

Lavori di manutenzione stradale a Recco

Proseguono gli interventi di manutenzione delle strade nel comune di Recco. Negli ultimi giorni, i cantieri hanno interessato piazza Gastaldi e un tratto di via Speroni, con l’obiettivo di completare il rifacimento dell’asfalto in punti strategici per la viabilità cittadina.

Interventi in piazza Gastaldi e via Speroni

A piazza Gastaldi, i lavori hanno garantito un manto stradale uniforme, eliminando avvallamenti e irregolarità. Successivamente, gli operai si sono spostati in via Speroni, dove è stato completato il rifacimento dell’asfalto su un tratto particolarmente usurato, migliorando così la sicurezza per veicoli, scooter e pedoni.

Dichiarazioni del sindaco e dell’assessore

“Gli interventi si inseriscono nel nostro programma continuo di manutenzione del patrimonio stradale – hanno commentato il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai Lavori Pubblici Sara Rastelli – Ripristinare l’asfalto in punti strategici come piazza Gastaldi e via Speroni significa migliorare la sicurezza, la viabilità e il decoro della città. Ringraziamo la Polizia Locale per il supporto durante i lavori. Sono già in progettazione nuovi interventi per continuare a rendere le strade di Recco sempre più sicure e fruibili”.

